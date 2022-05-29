"Реал" виграв Лігу чемпіонів, забивши безглуздий гол "Ліверпулю" (відео)

Бразилець Вінісіус приніс "Реалу" 14 перемогу у головному єврокубку

У суботу, 28 травня, у передмісті Парижа Сен-Дені (Франція) відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Ліверпуль" — "Реал". Зустріч на стадіоні "Стад-де-Франс" завершилася з рахунком 0:1 на користь "Реала".

Перший тайм пройшов за сценарієм "одна команда не може, інша не хоче". "Ліверпуль" атакував і атакував багато, щоправда, пробити Тібо Куртуа виявилося непростим завданням. Мане та Салаху в перші 45 хвилин цього зробити не вдалося. А ось "Реал" офіційно завдав лише 1 удару у першій половині поєдинку. При цьому команда із Мадрида забила гол. Бензема переправив м’яч у сітку воріт після метушні у штрафному майданчику "Червоних", проте взяття воріт за допомогою VAR не зарахували.

У другому таймі картину гри змінив безглуздий гол "Реала". На 59-й хвилині зустрічі Вальверде пробив по воротах "Ліверпуля", а в результаті удар уругвайця виявився гольовим пасом на Вінісіуса Жуніора, який переправив м’яч у порожній кут воріт. Куртуа провів божевільний матч, відбиваючи всі загрози біля своїх воріт. Зрештою матч завершився мінімальною перемогою "Вершкових". Таким чином, мадридці виграли 14 Лігу чемпіонів/Кубок європейських чемпіонів у своїй історії, що є рекордом.

Статистика матчу Ліверпуль - Реал

Українець Андрій Лунін став переможцем Ліги чемпіонів у складі "Реалу".

Повний відеоогляд матчу "Ліверпуль" — "Реал" буде доступний тут пізніше (повне відео матчу доступне на megogo).

Цікаво, що старт фіналу затримали на 36 хвилин через організаційні проблеми на вході на "Стад-де-Франс".

Зазначимо, футболісти у фіналі грали особливим м’ячем, на якому був напис на кирилиці "мир".

Додамо, що в 1/2 фіналу ЛЧ "Реал" пройшов одного з фаворитів — "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" змусив трохи понервувати своїх уболівальників у протистоянні з "Вільярреалом".

Нагадаємо, у Європі завершився сезон 2021/22. У Лізі Європи перемогу у футбольній лотереї здобув німецький "Айнтрахт", а у Лізі конференцій історичний успіх відсвяткував Жозе Моурінью разом з італійською "Ромою".