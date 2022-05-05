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Диво в Мадриді: "Реал" за 1 хвилину "перевернув" півфінал Ліги чемпіонів з "Ман Сіті" (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Реал" — "Манчестер Сіті" Новина оновлена 05 травня 2022, 01:00
"Реал" — "Манчестер Сіті"

"Реал" показав феноменальну волю до перемоги

"Реал" та "Манчестер Сіті" після матчу-трилеру в Англії (4:3) видали менш гольову гру, результатом якої стала перемога "Реала" з рахунком 3:1.

Команди довго не могли відкрити рахунок у зустрічі, що проходила у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Лише у середині другого тайму Ріяд Махрез розпечатав ворота господарів. На 73-й хвилині поєдинку алжирський півзахисник "Городян" хитрим ударом у ближній кут змусив капітулювати Тібо Куртуа. А на 90-й та 91-й хвилинах форвард "Реала" Родріго, який вийшов на заміну, оформив дубль, двічі вдало зігравши у штрафному майданчику гостей. Ці голи перевели гру в овертайми.

У першому овертаймі французький нападник "Реала" Карім Бензема заробив пенальті, який сам і реалізував.

У підсумку за сумою двох матчів (3:1, 3:4) у фінал турніру вийшов мадридський "Реал".

Український захисник "Ман Сіті" Олександр Зінченко вийшов на поле на 72 хвилині. Воротар збірної України та "Реала" Андрій Лунін провів цю зустріч у запасі.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Манчестер Сіті" буде доступний тут пізніше (Повний поєдинок можна переглянути на megogo):

Нагадаємо, в іншій півфінальній парі "Ліверпуль" двічі обіграв "Вільярреал". Таким чином, "Червоні" зіграють у фіналі ЛЧ проти "Вершкових". Вирішальна гра пройде 28 травня на "Стад-де-Франс" у Парижі.

Раніше повідомлялося, що в росії замислилися проводити альтернативну Лігу чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Манчестер Сіті #Ліга чемпіонів #Олександр Зінченко
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