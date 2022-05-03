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Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу "Вільярреал" – "Ліверпуль"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Вільярреал" — "Ліверпуль" Новина оновлена 04 травня 2022, 00:15
"Вільярреал" — "Ліверпуль"

Інтрига у протистоянні трималася лише у першому таймі

"Ліверпуль" після впевненої домашньої перемоги в Англії (2:0) знову обіграв "Вільярреал" і пробився у фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч, що відбулася на "Естадіо-де-ла-Кераміка" в Іспанії, завершилася мінімальною перемогою гостей із рахунком 2:3.

Примітно, що "Вільярреал" у першому таймі забив два голи, залишивши свої ворота сухими. За іспанців відзначилися Булай Діа та Франсіс Коклен. При рівності голів (у двох матчах) "Ліверпуль" "ввімкнувся" і в другому таймі тричі засмутив воротаря господарів. За "Червоних" голи забивали Фабіньо, Луїс Діас та Садіо Мане.

Таким чином, "Ліверпуль" за сумою двох матчів (2:0 та 3:2) пробився у фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться у Парижі на стадіоні "Стад де Франс". У вирішальному матчі "Червоні" зіграють із переможцем пари "Манчестер Сіті" — "Реал". Нагадаємо, у першому півфіналі англійці та іспанці видали гольовий трилер, забивши 7 голів на двох. Другий півфінал відбудеться у середу, 4 травня.

Найкращі моменти матчу "Ліверпуль" — "Вільярреал" будуть доступні тут пізніше (повний матч — дивіться на megogo).

Раніше повідомлялося, що російські клуби були відсторонені від єврокубків, що викликало істерику в рф.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів #ФК Ліверпуль #Вільярреал
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