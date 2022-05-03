Определился первый финалист Лиги чемпионов: видеообзор матча "Вильярреал" - "Ливерпуль"

Интрига в противостоянии держалась только в первом тайме

"Ливерпуль" после уверенной домашней победы в Англии (2:0) вновь обыграл "Вильярреал" и пробился в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Встреча, которая прошла на "Эстадио-де-ла-Керамика" в Испании, завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.

Примечательно, что "Вильярреал" в первом тайме забил два гола, оставив свои ворота нераспечатанными. За испанцев отметились Булай Диа и Франсис Коклен. При равенстве голов (в двух матчах) "Ливерпуль" "включился" и во втором тайме трижды огорчил воротаря хозяев. За "Красных" голы забивали Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане.

Таким образом, "Ливерпуль" по сумме двух матчей (2:0 и 3:2) пробился в финал Лиги чемпионов, который состоится в Париже на стадионе "Стад де Франс". В решающем матче "Красные" сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" — "Реал". Напомним, в первом полуфинале англичане и испанцы выдали голевой триллер, забив 7 голов на двоих. Второй полуфинал состоится в среду, 4 мая.

Лучшие моменты матча "Ливерпуль" — "Вильярреал" будут доступны здесь позднее (полный матч — смотрите на megogo).

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