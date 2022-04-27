"Ливерпуль" потопил "Вильярреал" в первом полуфинале Лиги чемпионов (видео)

"Красные" выдали отличный матч.

После феноменального триллера в Манчестере с 7 голами в дугом полуфинале Лиги чемпионов, что проходил в Ливерпуле, на поле была одна команда. Местный "Ливерпуль" на "Энфилде" переиграл "Вильярреал" — 2:0.

Мерсисайдцы провели всю игру в атаке, фактически не дав гостям ни единого шанса. Правда, в первом тайме "Красные" забить не сумели из-за блестящей игры аргентинского вратаря гостей Херонимо Рульи. Удача стража ворот "Вильярреала" закончилась в начале второго тайма. На 53-й минуте банальный навес Хендерсона с рикошетом от Первиса Эступиньяна завершился автоголом последнего. Еще через 2 минуты Садио Мане, невероятным образом избежав офсайда, протолкнул круглого мимо Рульи прямо в сетку ворот.

Лучшие моменты матча "Ливерпуль" — "Вильярреал" (полный матч — смотрите на megogo).

Ответная игра состоится в Испании во вторник, 3 мая. Напомним, в турнирах под эгидой УЕФА не действует правило выездного гола.

Ранее сообщалось, что братья Суркисы посетили матч "Динамо" в Германии. Примечательно, что они держали в руках антипутинский плакат.

Напомним, УПЛ была завершена досрочно, определились участники еврокубков от Украины.