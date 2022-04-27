Главное - вовремя переобуться: нардеп от партии Медведчука засветился с антипутинским плакатом

Олигархи покинули страну в начале полномасштабной войны.

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Игорь и Григорий Суркисы посетили благотворительный матч "Динамо" в Германии.

Соответствующим кадром поделился в Twitter украинский журналист Олег Новиков.

Президент киевского клуба Игорь Суркис вместе с братом держали плакат: "Остановите Путина". Примечательно, что Григорий Суркис являлся депутатом от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, которая годами была рупором кремля в Украине. Григорий является давним соратником Виктора Медведчука, с которым входил в партию СДПУ(о) еще з 1995 года. На парламентских выборах 2019 года Суркис был 17-м в списке ОПЗЖ.

Добавим, что братья Суркисы выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения рф. В СМИ сообщили, что бизнесмены "забыли" задекларировать в Украине 17,6 миллиона долларов наличными. Позже на сайте "Динамо" Игорь Суркис опроверг вывоз наличных. Кроме того, в автомобилях Суркисов выехали два мужчины призывного возраста — Алексей Борисов 28 лет и Кулешов Никита, которому на момент выезда было 20 лет. Оба являются внуками Григория Суркиса и не имели права покидать Украину из-за военного положения.

К слову, "Динамо" победило "Боруссию" (Дортмунд) со счетом 3:2. За "Бело-синих" забивали Виталий Буяльский и Владислав Ванат (дубль).

Напомним, по информации СМИ, Григорий Суркис был задержан при попытке вывезти из Украины через "зеленый коридор" 13 часов, которые не были указаны в его декларации о доходах. В сети уже появились первые шутки по этому поводу:

В сети высмеяли Суркисов из-за скандала с часами

Ранее сообщалось, что в ВР была приостановлена работа фракции ОПЗЖ, а 21 апреля бывшие нардепы от ОПЗЖ, в том числе и Григорий Суркис, вошли в состав "Платформы за жизнь и мир". Виктор Медведчук был задержан СБУ при попытке побега из Украины. Позднее политик обратился к президенту рф владимиру путину с предложением об обмене.