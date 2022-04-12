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Медведчука в россии могут убить: у Зеленского рассказали, что может спасти кума путина в Украине

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Виктор Медведчук и владимир путин Новость обновлена 12 апреля 2022, 22:41
Виктор Медведчук и владимир путин

В Офисе президента прокомментировали задержание главы политсовета ОПЗЖ

Лидер пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого 12 апреля задержала СБУ, может быть ликвидирован, если попадет в руки россиян, поэтому ему необходимо было "спрятаться" в Украине.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем твиттер.

"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком", — написал он.

По его словам, в россии политика неизбежно ликвидируют как человека, доносившего в кремль неправдивую информацию об общественных настроениях в украинском обществе, воровавшего деньги и в конечном итоге ставшего одним из инициаторов начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Как сообщалось ранее, Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействию терроризму.

До начала военного вторжения он находился под домашним арестом, однако уже 27 февраля в СМИ появилась информация, что он сбежал. Позже это подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

При этом его жена Оксана Марченко уехала из Украины в Беларусь еще 19 февраля.

Теги:
#Украина #Виктор Медведчук #Михаил Подоляк
Виктор Медведчук и владимир путин
Украина
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