Медведчука в россии могут убить: у Зеленского рассказали, что может спасти кума путина в Украине

В Офисе президента прокомментировали задержание главы политсовета ОПЗЖ

Лидер пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого 12 апреля задержала СБУ, может быть ликвидирован, если попадет в руки россиян, поэтому ему необходимо было "спрятаться" в Украине.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем твиттер.

"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком", — написал он.

По его словам, в россии политика неизбежно ликвидируют как человека, доносившего в кремль неправдивую информацию об общественных настроениях в украинском обществе, воровавшего деньги и в конечном итоге ставшего одним из инициаторов начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Как сообщалось ранее, Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействию терроризму.

До начала военного вторжения он находился под домашним арестом, однако уже 27 февраля в СМИ появилась информация, что он сбежал. Позже это подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

При этом его жена Оксана Марченко уехала из Украины в Беларусь еще 19 февраля.