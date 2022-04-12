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Медведчука в росії можуть убити: у Зеленського розповіли, що може врятувати кума путіна в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віктор Медведчук та володимир путін Новина оновлена 12 квітня 2022, 22:41
Віктор Медведчук та володимир путін

В Офісі президента прокоментували затримання голови політради ОПЗЖ

Лідер проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого 12 квітня затримала СБУ, може бути ліквідований, якщо потрапить до рук росіян, тому йому необхідно було "сховатися" в Україні.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твіттері.

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в’язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном", — написав він.

За його словами, у росії політика неминуче ліквідують як людину, яка доносила в кремль неправдиву інформацію про суспільні настрої в українському суспільстві, яка крала гроші та зрештою стала одним з ініціаторів початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Як повідомлялося раніше, Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

До початку військового вторгнення він перебував під домашнім арештом, проте вже 27 лютого у ЗМІ з’явилася інформація, що він втік. Згодом це підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

При цьому його дружина Оксана Марченко виїхала з України до Білорусі ще 19 лютого.

Теги:
#Україна #Віктор Медведчук #Михайло Подоляк
Віктор Медведчук та володимир путін
Україна
Медведчука в росії можуть убити: у Зеленського розповіли, що може врятувати кума путіна в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Віктор Медведчук та володимир путін
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