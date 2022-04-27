Рус

"Ліверпуль" потопив "Вільярреал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
"Ліверпуль" розбив "Вільяреал" Новина оновлена 28 квітня 2022, 00:40
"Ліверпуль" розбив "Вільяреал"

"Червоні" видали чудовий матч.

Після феноменального трилера в Манчестері із 7 голами у іншому півфіналі Ліги чемпіонів, що проходив у Ліверпулі, на полі була лише одна команда. Місцевий "Ліверпуль" на "Енфілді" переграв "Вільярреал" — 2:0.

Мерсисайдці провели всю гру в атаці, фактично не давши гостям жодного шансу. Щоправда, у першому таймі "Червоні" забити не зуміли через блискучу гру аргентинського воротаря гостей Херонімо Рульї. Удача кіпера "Вільярреала" закінчилася на початку другого тайму. На 53 хвилині банальний навіс Хендерсона з рикошетом від Первіса Еступіньяна завершився автоголом останнього. Ще через 2 хвилини Садіо Мане, неймовірним чином уникнувши офсайду, проштовхнув круглого повз Рульї прямо в сітку воріт.

Найкращі моменти матчу "Ліверпуль" — "Вільярреал" (повний матч — дивіться на megogo).

Гра-відповідь відбудеться в Іспанії у вівторок, 3 травня. Нагадаємо, у турнірах під егідою УЄФА не діє правило виїзного голу.

Раніше повідомлялося, що брати Суркіси відвідали матч "Динамо" у Німеччині. Цікаво, що вони тримали в руках антипутінський плакат.

Нагадаємо, УПЛ була завершена достроково, визначилися учасники єврокубків від України.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів #ФК Ліверпуль #Вільярреал
Ірпінь
Київ
Цвинтар знищених росіянами машин в Ірпені зняли на відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ірпінь
Цвинтар знищених росіянами машин в Ірпені зняли на відео
Дата публікації
Категорія
Сергій Наєв отримав звання Герой України
Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Сил оборони
Дата публікації
Категорія
Харків
Харків позбавиться Московського проспекту та всіх російських назв
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Європа скасовує мита та квоти для українських товарів: про що розповів Зеленський
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть росії понад 2 місяці
Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал