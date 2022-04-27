"Ліверпуль" потопив "Вільярреал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

"Червоні" видали чудовий матч.

Після феноменального трилера в Манчестері із 7 голами у іншому півфіналі Ліги чемпіонів, що проходив у Ліверпулі, на полі була лише одна команда. Місцевий "Ліверпуль" на "Енфілді" переграв "Вільярреал" — 2:0.

Мерсисайдці провели всю гру в атаці, фактично не давши гостям жодного шансу. Щоправда, у першому таймі "Червоні" забити не зуміли через блискучу гру аргентинського воротаря гостей Херонімо Рульї. Удача кіпера "Вільярреала" закінчилася на початку другого тайму. На 53 хвилині банальний навіс Хендерсона з рикошетом від Первіса Еступіньяна завершився автоголом останнього. Ще через 2 хвилини Садіо Мане, неймовірним чином уникнувши офсайду, проштовхнув круглого повз Рульї прямо в сітку воріт.

Найкращі моменти матчу "Ліверпуль" — "Вільярреал" (повний матч — дивіться на megogo).

Гра-відповідь відбудеться в Іспанії у вівторок, 3 травня. Нагадаємо, у турнірах під егідою УЄФА не діє правило виїзного голу.

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Нагадаємо, УПЛ була завершена достроково, визначилися учасники єврокубків від України.