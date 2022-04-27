"Ман Сіті" та "Реал" видали трилер у півфіналі Ліги чемпіонів, Зінченко не зумів стримати Бензема (відео)

Українець провів весь матч на полі.

У вівторок, 26 квітня, "Манчестер Сіті" у рамках першого матчу 1/2 фіналу ЛЧ приймав "Реал". Зустріч, що відбувалася на стадіоні "Сіті оф Манчестер", завершилася мінімальною перемогою господарів із рахунком 4:3.

МС володів відчутною перевагою в ході зустрічі і лише дивом (чи через невезіння виконавців, — Ред.) гості не були розгромлені. Все почалося зі швидких голів Кевіна Де Брейне та Габріела Жезуса. Потім найкращий гравець "Реала" останніх років Карім Бензема створив невелике футбольне диво, пробивши в дотик прямо у кут воріт з-під Олександра Зінченка, який провів повний матч. У другому таймі команди обмінялися голами. За "Городян" забивали Філ Фоден і Бернарду Сілва, а за "Вершкових" — Бензема (з пенальті) та Вінісіус Жуніор.

Відеоогляд матчу "Манчестер Сіті" — "Реал" (Повний поєдинок можна подивитися на megogo):

Гра-відповідь пройде в середу, 4 травня, в Мадриді. Нагадаємо, правило виїзного голу у турнірах УЄФА більше не діє.

В іншому півфіналі зіграють "Вільярреал" та "Ліверпуль". Цю зустріч можна переглянути в Україні у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що брати Суркіси засвітилися у Німеччині на футбольному матчі. Власники "Динамо" при цьому тримали антипутінський плакат.