"Ліверпуль" — "Вільярреал": де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Перший півфінал ЛЧ проходитиме в Англії.

У середу, 27 квітня, "Ліверпуль" у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграє вдома проти "Вільярреалу". В Україні цей поєдинок покаже мегого.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Ліверпуль" — "Вільярреал" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Для перегляду гри на megogo необхідна підписка (тестова коштує 29 грн — Ред.). Додамо, що зустріч пройде в Ліверпулі на арені "Енфілд", а гра-відповідь відбудеться 3 травня в Іспанії.

Шлях команд до 1/2 фіналу ЛЧ

"Ліверпуль" виграв усі ігри на груповій стадії, залишивши позаду "Атлетіко", "Порту" та "Мілан". У плей-офф "Червоні" вибили "Інтер" та "Бенфіку".

"Вільярреал" посів друге місце у групі F, відставши від "Манчестер Юнайтед" на одне очко, а також випередивши "Аталанту" та "Янг Бойз". "Жовта субмарина" в 1/8 фіналу ЛЧ пройшла "Ювентус", а у чвертьфіналі — "Баварію".

Нагадаємо, в іншому півфіналі ЛЧ зустрінуться "Манчестер Сіті" та "Реал".

Раніше "Вільярреал" здійснив найгучнішу сенсацію у поточному розіграші Ліги чемпіонів, вибивши у 2-матчевій дуелі "Баварію".