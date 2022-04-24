"Ман Сіті" — "Реал": де і коли дивитися битву українців у півфіналі Ліги чемпіонів

Українець у будь-якому разі стане фіналістом єврокубку.

У вівторок, 26 квітня, англійський "Манчестер Сіті" у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проведе домашній поєдинок проти іспанського "Реала". В Україні гру можна буде переглянути на megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок "Манчестер Сіті" — "Реал" пройде на стадіоні "Сіті оф Манчестер" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гру на megogo можна переглянути за підпискою (вартість пробної становить 29 грн, — Ред.). Додамо, що за МС грає лівий захисник/центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко, а за "Реал" – воротар національної команди Андрій Лунін. "Зіна" може похвалитися 21-м матчем за команду в сезоні, водночас Лунін зіграв лише двічі.

Шлях команд до 1/2 фіналу ЛЧ

"Ман Сіті" на груповому етапі виграв квартет А, випередивши ПСЖ, "РБ Лейпциг" та "Брюгге". У плей-офф "Городяни" пройшли "Спортінг" та "Атлетіко".

"Реал" на груповій стадії посів 1-е місце у квартеті D, залишивши позаду "Інтер" "Шериф" та "Шахтар". Потім "Реал" вибив ПСЖ та "Челсі".

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Раніше повідомлялося, що "Вільярреал" вибив "Баварію" з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, російський футболіст проігнорував акцію на підтримку України, а потім став антигероєм матчу.