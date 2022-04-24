Рус

"Ман Сіті" — "Реал": де і коли дивитися битву українців у півфіналі Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Олександр Зінченко та Андрій Лунін Новина оновлена 24 квітня 2022, 21:32
Олександр Зінченко та Андрій Лунін

Українець у будь-якому разі стане фіналістом єврокубку.

У вівторок, 26 квітня, англійський "Манчестер Сіті" у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проведе домашній поєдинок проти іспанського "Реала". В Україні гру можна буде переглянути на megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок "Манчестер Сіті" — "Реал" пройде на стадіоні "Сіті оф Манчестер" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гру на megogo можна переглянути за підпискою (вартість пробної становить 29 грн, — Ред.). Додамо, що за МС грає лівий захисник/центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко, а за "Реал" – воротар національної команди Андрій Лунін. "Зіна" може похвалитися 21-м матчем за команду в сезоні, водночас Лунін зіграв лише двічі.

Шлях команд до 1/2 фіналу ЛЧ

"Ман Сіті" на груповому етапі виграв квартет А, випередивши ПСЖ, "РБ Лейпциг" та "Брюгге". У плей-офф "Городяни" пройшли "Спортінг" та "Атлетіко".

"Реал" на груповій стадії посів 1-е місце у квартеті D, залишивши позаду "Інтер" "Шериф" та "Шахтар". Потім "Реал" вибив ПСЖ та "Челсі".

Раніше повідомлялося, що "Вільярреал" вибив "Баварію" з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, російський футболіст проігнорував акцію на підтримку України, а потім став антигероєм матчу.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Манчестер Сіті #Ліга чемпіонів
Маріуполь
Україна
"Люди благають про порятунок": мер Маріуполя озвучив цифру загиблих у місті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
"Люди благають про порятунок": мер Маріуполя озвучив цифру загиблих у місті
Дата публікації
Категорія
росія перекидала військову техніку в Україну ешелонами
"Рейкові партизани" в Білорусі допомогли врятувати Київ — The Washington Post
Дата публікації
Категорія
Що чекати від долара до літа
Долар за 35 або вище? Що буде з курсом валют влітку, якщо війна продовжиться
Дата публікації
Категорія
Армія росії в Україні
Втрати до 90%: армія росії залишилася без елітних підрозділів
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває вже два місяці
Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста