Укр

"Ман Сити" - "Реал": где и когда смотреть битву украинцев в полуфинале Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Зинченко и Андрей Лунин Новость обновлена 24 апреля 2022, 21:32
Александр Зинченко и Андрей Лунин

Украинец в любом случае окажется финалистом еврокубка.

Во вторник, 26 апреля, английский "Манчестер Сити" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 проведет домашний поединок против испанского "Реала". В Украине игру можно будет посмотреть на megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок "Манчестер Сити" — "Реал" пройдет на стадионе "Сити оф Манчестер" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Игру на megogo можно посмотреть за подпиской (стоимость пробной составляет 29 грн, — Ред.). Добавим, что за МС играет левый защитник/центральный полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, а за "Реал" — вратарь национальной команды Андрей Лунин. "Зина" может похвастаться 21-м матчем за команду в сезоне, в то же время Лунин сыграл всего два раза.

Путь команд в 1/2 финала ЛЧ

"Ман Сити" на групповом этапе выиграл квартет А, опередив ПСЖ, "РБ Лейпциг" и "Брюгге". В плей-офф "Горожане" прошли "Спортинг" и "Атлетико".

"Реал" на групповой стадии занял 1-е место в квартете D, оставив позади "Интер" "Шериф" и "Шахтер". Затем "Реал" выбил ПСЖ и "Челси".

Ранее сообщалось, что "Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов.

Напомним, российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины, а затем стал антигероем матча.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Манчестер Сити #Лига Чемпионов
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