Укр

"Ливерпуль" - "Вильярреал": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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ФК Ливерпуль Новость обновлена 24 апреля 2022, 23:32
ФК Ливерпуль

Первый полуфинал ЛЧ пройдет в Англии.

В среду, 27 апреля, "Ливерпуль" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет дома против "Вильярреала". В Украине этот поединок покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Ливерпуль" — "Вильярреал" начнется в 22:00 по киевскому времени. Для просмотра игры на megogo необходима подписка (тестовая стоит 29 грн — Ред.). Добавим, что встреча пройдет в Ливерпуле на арене "Энфилд", а ответная игра состоится 3 мая в Испании.

Путь команд в 1/2 финала ЛЧ

"Ливерпуль" выиграл все игры на групповой стадии, оставив позади "Атлетико", "Порту" и "Милан". В плей-офф "Красные" выбили "Интер" и "Бенфику".

"Вильярреал" занял второе место в группе F, отстав от "Манчестер Юнайтед" на одно очко, а также опередив "Аталанту" и "Янг Бойз". "Желтая субмарина" в 1/8 финала ЛЧ прошла "Ювентус", а в четвертьфинале — "Баварию".

Напомним, в другом полуфинале ЛЧ встретятся "Манчестер Сити" и "Реал".

Ранее "Вильярреал" совершил самую громкую сенсацию в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, выбив в 2-матчевой дуэли "Баварию".

Теги:
#Футбол #Лига Чемпионов #ФК Ливерпуль #ФК Вильярреал
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