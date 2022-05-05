Чудо в Мадриде: "Реал" за 1 минуту "перевернул" полуфинал Лиги чемпионов с "Ман Сити" (видео)

"Реал" показал феноменальную волю к победе

"Реал" и "Манчестер Сити" после матча-триллера в Англии (4:3) выдали менее голевую игру, итогом которой стала победа "Реала" со счетом 3:1.

Команды долго не могли открыть счет во встрече, которая проходила в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Только в середине второго тайма Рияд Махрез распечатал ворота хозяев. На 73-й минуте поединка алжирский полузащитник "Горожан" хитрым ударом в ближний угол заставил капитулировать Тибо Куртуа. А на 90-й и 91-й минутах форвард "Реала" Родриго, который вышел на замену, оформил дубль, дважды удачно сыграв в штрафной площади гостей. Эти голы перевели игру в овертаймы.

В первом овертайме французский нападающий "Реала" Карим Бензема заработал пенальти, который сам же и реализовал.

В итоге по сумме двух матчей (3:1, 3:4) в финал турнира вышел мадридский "Реал".

Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко вышел на поле на 72-й минуте. Вратарь сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин провел эту встречу в запасе.

Видеообзор матча "Реал" — "Манчестер Сити" будет доступен здесь позднее (Полный поединок можно посмотреть на megogo):

Напомним, в другой полуфинальной паре "Ливерпуль" дважды обыграл "Вильярреал". Таким образом, "Красные" сыграют в финале ЛЧ против "Сливочных". Решающая игра пройдет 28 мая на "Стад-де-Франс" в Париже.

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