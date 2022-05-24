На м’ячі фіналу Ліги чемпіонів написано заборонене у росії слово

"Реал" та "Ліверпуль" зіграють "за мир"

У вівторок, 24 травня, на 90-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА представив офіційний м’яч фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний twitter Союзу європейських футбольних асоціацій.

На м’ячі, розробленому компанією adidas, російською та англійською мовами написано слово "мир". Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 відбудеться у Парижі, 28 травня, на стадіоні "Стад де Фран". У вирішальній грі сезону зійдуться англійський "Ліверпуль" та іспанський "Реал". Додамо, що слово "мир" у сучасній росії асоціюється із противниками війни в Україні. В росії часто затримували людей з плакатами, на яких було це слово за статтею про "дискредитацію російської армії". Крім того, російське ТБ неодноразово припиняло пряму трансляцію матчів Бундесліги, яка виступає за мир в Україні.

У квітні на Красній площі в Москві затримали Андрія Крюкова, який проводив одиночний пікет із плакатом "Христос за мир".

Нагадаємо, попри війну, ФІФА зробила російську мову своєю офіційною.

Раніше повідомлялося, що "Реал" на шляху до фіналу ЛЧ пройшов "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" — "Вільярреал".