Старт фіналу Ліги чемпіонів відклали: названо причину

Організатори, схоже, припустилися помилки

Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Ліверпуль" — "Реал" відкладено.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

"ЛІВЕРПУЛЬ" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

За інформацією джерела, гра відкладалася "з міркувань безпеки".

Журналіст The Athletic Джеймс Пірс повідомив, що початок фінального матчу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — "Реал" затримується через чергу на стадіоні. На арену "Стад де Франс" у Сен-Дені, де пройде фінал, утворилася величезна черга з уболівальників "Ліверпуля".

Початок фіналу відстрочили на 30 хвилин – початок гри о 22:36.

В УЄФА припускають, що вболівальники англійського клубу не встигли зайти на стадіон, бо надто пізно прибули на арену. Проте Пірс стверджує, що англійські фани дісталися місця проведення фіналу за дві з половиною години до початку зустрічі.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Реал" переступив через "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" двічі виявився сильнішим за "Вільярреал". До речі, на фінальній грі команди зіграють особливим м’ячем, на якому буде нанесено напис на кирилиці.