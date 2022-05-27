"Ліверпуль" — "Реал": пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Головний матч року у європейському клубному футболі пройде у передмісті Парижа

У суботу, 28 травня, у Сен-Дені (Франція) відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Реал" — "Ліверпуль". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

"Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, де оперативно будуть доступні відео голів.

Зазначимо, цього року перемогти у Лізі чемпіонів може український воротар "Реала" Андрій Лунін. Українець навряд чи вийде на поле у фіналі, адже бельгієць Тібо Куртуа весь сезон проводить на найвищому рівні, не даючи шансів молодшому дублеру. Цікаво, що "Реал" та "Ліверпуль" зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2017/18. Тоді перемогу здобули "Вершкові" (3:1).

Зазначимо, гру "Ліверпуль" — "Реал" можна буде переглянути в Україні. До речі, англійці є фаворитами поєдинку.

Зазначимо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Реал" переступив через "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" двічі виявився сильнішим за "Вільярреал".

Нагадаємо, раніше визначилися володарі кубків у другому та третьому за силою єврокубках — Лізі Європи та Лізі конференцій. У ЛЄ перемогу в серії післяматчевих пенальті здобув німецький "Айнтрахт", а у ЛК історичний успіх відсвяткував португалець Жозе Моурінью разом із "Ромою".