"Ліверпуль" — "Реал": букмекери назвали ймовірного переможця Ліги чемпіонів

Аналітики зуміли виділити фаворита

Незабаром у Франції пройде головний матч року у клубному футболі — фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Букмекери вважають, що англійський "Ліверпуль" має більше шансів на перемогу, ніж іспанський "Реал".

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі Матч.

Аналітики віддають невелику перевагу "Ліверпулю", на перемогу якого можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,05, тріумф "Реала" оцінюється в 3,55, а нічия в основний час — 3,75. Додамо, що фахівці віддають перевагу "Червоним" у разі завершення поєдинку після овертаймів (коефіцієнт 10,00 проти 13.00), а ось шанси у серії пенальті у команд рівні — 12,00.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — "Реал" (дані за 25 травня):

Парі-Матч: (перемога "Ліверпуля" 2,05 — нічия 3,75 — перемога "Реала" 3,55)

Зазначимо, гра "Ліверпуль" — "Реал" відбудеться у Сен-Дені 28 травня. Цей поєдинок можна переглянути по ТБ в Україні. Додамо, команди у фіналі гратимуть особливим м’ячем.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Реал" пройшов "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" двічі обіграв "Вільярреал".