"Ливерпуль" - "Реал": букмекеры назвали вероятного победителя Лиги чемпионов

Аналитики сумели выделить фаворита

Уже скоро во Франции пройдет главный матч года в клубном футболе — финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Букмекеры считают, что английский "Ливерпуль" имеет больше шансов на победу, чем испанский "Реал".

Об этом сообщает букмекерская компания Пари Матч.

Аналитики отдают небольшое предпочтение "Ливерпулю", на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 2,05, триумф "Реала" оценивается в 3,55, а ничья в основное время — в 3,75. Добавим, что специалисты отдают предпочтение "Красным" в случае исхода противостояния после овертаймов (коэффициент 10,00 против 13.00), а вот шансы в серии пенальти у команд равны — 12,00.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал" (данные за 25 мая):

Пари-Матч: (победа "Ливерпуля" 2,05 — ничья 3,75 — победа "Реала" 3,55)

Отметим, игра "Ливерпуль" — "Реал" состоится в Сен-Дени 28 мая. Этот поединок можно посмотреть по ТВ в Украине. Добавим, команды в финале будут играть особым мячом.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" прошел "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" дважды обыграл "Вильярреал".