"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Главный матч года пройдет во Франции

В субботу, 28 мая, "Ливерпуль" и "Реал" проведут матч за кубок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В прямом эфире в Украине поединок покажет видеосервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Главный матч года в европейском футболе пройдет в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад-де-Франс", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Сервис megogo покажет игру по подписке (стоимость пробной составляет 29 грн, — Ред.). Кроме того игру можно посмотреть в Украине на "Воля TV".

Добавим, что "Ливерпуль" и "Реал" уже играли в финале ЛЧ. Несколько лет назад в Киеве на НСК "Олимпийский" испанский клуб добыл победу над англичанами со счетом 3:1. Немецкий кипер "Красных" Лорис Кариус тогда стал антигероем встречи, пропустив два нелепых гола.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" расправился с "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" без проблем прошел "Вильярреал".

Ранее сообщалось, что УЕФА представил мяч Лиги чемпионов. Изюминкой "снаряда" стала надпись на кириллице "мир". Видимо, таким образом организаторы призывают к прекращению войны в Украине.