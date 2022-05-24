"Ліверпуль" — "Реал": де і коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Головний матч року пройде у Франції

У суботу, 28 травня, "Ліверпуль" та "Реал" проведуть матч за кубок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. У прямому ефірі в Україні двобій покаже відеосервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Головний матч року у європейському футболі пройде у передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Стад-де-Франс", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Сервіс megogo покаже гру за підпискою (вартість пробної становить 29 грн., — Ред.). Крім того, гру можна подивитися в Україні на "Воля TV".

Додамо, що "Ліверпуль" та "Реал" вже грали у фіналі ЛЧ. Кілька років тому у Києві на НСК "Олімпійський" іспанський клуб здобув перемогу над англійцями з рахунком 3:1. Німецький кіпер "Червоних" Лоріс Каріус тоді став антигероєм зустрічі, пропустивши два безглузді голи.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Реал" розправився з "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" без проблем пройшов "Вільярреал".

Раніше повідомлялося, що УЄФА представив м’яч Ліги чемпіонів. Родзинкою "снаряду" став напис на кирилиці "мир". Очевидно, таким чином організатори закликають до припинення війни в Україні.