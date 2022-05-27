"Ливерпуль" - "Реал": прямая трансляция финала Лиги чемпионов

Главный матч года в европейскому клубном футболе пройдет в пригороде Парижа

В субботу, 28 мая, в Сен-Дени (Франция) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Реал" — "Ливерпуль". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, где оперативно будут доступны видео голов.

Отметим, в этом году победить в Лиге чемпионов может украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Украинец вряд ли выйдет на поле в финале, ведь бельгиец Тибо Куртуа весь сезон проводит на высочайшем уровне, не давая шансов более молодому дублеру. Примечательно, что "Реал" и "Ливерпуль" встречались в финале Лиги чемпионов сезона 2017/18. Тогда победу одержали "Сливочные" (3:1).

Отметим, игру "Ливерпуль" — "Реал" можно будет посмотреть в Украине. К слову, англичане являются фаворитами поединка.

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" перешагнул через "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" дважды оказался сильнее "Вильярреала".

Напомним, ранее определились обладатели кубков во втором и третьем по силе еврокубках — Лиги Европы и Лиге конференций. В ЛЕ победу в серии послематчевых пенальти одержал немецкий "Айнтрахт", а в ЛК исторический успех отпраздновал португалец Жозе Моуринью вместе с "Ромой".