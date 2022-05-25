Российский вратарь толкнул ребенка прямо во время матча (видео)

Футболист не был наказан

В среду, 25 мая, в матче чемпионата россии по футболу "СКА-Хабаровск" — "Химки" вратарь гостей Илья Лантратов толкнул болбоя.

Соответствующий момент попал на видео, передает Матч ТВ.

На 72-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу хозяев Лантратов грубо отнял мяч у мальчика, подающего мячи. Кипер был недоволен тем, что ему долго не подавали мяч. В итоге голкипер перепрыгнул через рекламные щиты, подошел к болбою и толкнул его, отобрав мяч.

"*****, дайте мяч, ****** в рот", – обратился игрок к болбоям.

Пострадавший мальчик еще долго лежал на беговой дорожке, где произошел инцидент.

Лантратов еще раз покидал пределы поля – он вступил в перепалку с болбоями, один из которых снимал его на телефон. К слову, судья никак не наказал игрока.

Добавим, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу СКА. 28 мая команды сыграют ответную игру за право выступать в высшем дивизионе российского футбола. К слову, российские команды отстранены от участия в еврокубках из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. В россии есть те, кто радуются этому, ведь "футболисты только позорили страну".