Російський воротар штовхнув дитину прямо під час матчу (відео)

Футболіст не був покараний

У середу, 25 травня, у матчі чемпіонату росії з футболу "СКА-Хабаровськ" — "Хімки" воротар гостей Ілля Лантратов штовхнув болбоя.

Відповідний момент потрапив на відео, передає Матч ТВ.

На 72-й хвилині поєдинку при рахунку 1:0 на користь господарів Лантратов грубо відібрав м’яч у хлопчика, який подає м’ячі. Кіпер був невдоволений тим, що йому довго не подавали м’яча. Зрештою голкіпер перестрибнув через рекламні щити, підійшов до болбоя і штовхнув його, відібравши м’яч.

"*****, дайте м’яч, ****** у рот", — звернувся гравець до болбоїв.

Постраждалий хлопчик ще довго лежав на біговій доріжці, де стався інцидент.

Лантратов ще раз залишав межі поля — він вступив у суперечку з болбоями, один з яких знімав його на телефон. До речі, суддя ніяк не покарав гравця.

Додамо, що матч завершився з рахунком 1:0 на користь СКА. 28 травня команди зіграють гру-відповідь за право виступати у вищому дивізіоні російського футболу. До речі, російські команди усунуті від участі в єврокубках через повномасштабне вторгнення рф в Україну. У росії є ті, хто радіє цьому, адже "футболісти тільки ганьбили країну".