"Реал" выиграл Лигу чемпионов, забив нелепый гол "Ливерпулю" (видео)

Бразилец Винисиус принес "Реалу" 14 победу в главном еврокубке

В субботу, 28 мая, в пригороде Парижа Сен-Дени (Франция) состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Ливерпуль" — "Реал". Встреча, проходившая на стадионе "Стад-де-Франс", завершилась со счетом 0:1 в пользу "Реала".

Первый тайм прошел по сценарию "одна команда не может, другая не хочет". "Ливерпуль" атаковал и атаковал много, правда, пробить Тибо Куртуа оказалось непростой задачей. Мане и Салаху в первые 45 минут этого сделать не удалось. А вот "Реал" официально нанес лишь 1 удар в первой половине поединка. При этом команда с Мадрида забила гол. Бензема переправил мяч в сетку ворот после суматохи в штрафной "Красных", однако взятие ворот с помощью VAR не засчитали.

Во втором тайме картину игры изменил нелепый гол "Реала". На 59-й минуте встречи Вальверде пробил по воротам "Ливерпуля", а в итоге удар уругвайца оказался голевым пасом на Винисиуса Жуниора, который переправил мяч в пустой угол ворота. Куртуа провел сумасшедший матч, отражая все угрозы у своих ворот. В итоге матч завершился минимальной победой "Сливочных". Таким образом, мадридцы выиграли 14 Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов в своей истории, что является рекордом.

Статистика матча Ливерпуль - Реал

Украинец Андрей Лунин стал победителем Лиги чемпионов в составе "Реала".

Полный видеообзор матча "Ливерпуль" — "Реал" будет доступен здесь позднее (полное видео матча доступно на megogo).

Примечательно, что старт финала задержали на 36 минут из-за организационных проблем на входе на "Стад-де-Франс".

Отметим, футболисты в финале играли особым мячом, на котором была надпись на кириллице "мир".

Добавим, что в 1/2 финала ЛЧ "Реал" прошел одного из фаворитов — "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" заставил немного понервничать своих болельщиков в противостоянии с "Вильярреалом".

Напомним, в Европе завершился сезон 2021/22. В Лиге Европы победу в футбольной лотерее одержал немецкий "Айнтрахт", а в Лиге конференций исторический успех отпраздновал Жозе Моуринью вместе с итальянской "Ромой".