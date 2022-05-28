Старт финала Лиги чемпионов отложили: названа причина

Организаторы, похоже, допустили ошибку

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Ливерпуль" — "Реал" отложен.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"ЛИВЕРПУЛЬ" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По информации источника, игра откладывалась "по соображениям безопасности".

Журналист The Athletic Джеймс Пирс сообщил, что начало финального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал" задерживается из-за очереди у стадиона. На арену "Стад де Франс" в Сен-Дени, где пройдет финал, образовалась огромная очередь из болельщиков "Ливерпуля".

Начало финала отсрочили на 30 минут – начало игры в 22:36.

В УЕФА предполагают, что болельщики английского клуба не успели зайти на стадион, потому что слишком поздно прибыли на арену. Однако Пирс утверждает, что английские фаны добрались до места проведения финала за два с половиной часа до начала встречи.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" перешагнул через "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" дважды оказался сильнее "Вильярреала". К слову, на финальной игре команды сыграют особым мячом, на котором будет нанесена надпись на кириллице.