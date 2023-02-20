"Ліверпуль" — "Реал": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Текстова трансляція з відеоповторами голів

У Європі продовжуються матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У вівторок, 21 лютого, на стадіоні "Енфілд" відбудеться зустріч команд, які ми звикли бачити у фіналі турніру.

Поєдинок "Ліверпуль" — "Реал" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.

Шлях у плей-офф

"Ліверпуль" вийшов у плей-офф після того, як посів друге місце у групі. За додатковими показниками англійський клуб поступився "Наполі".

"Реал" став переможцем групи, в якій грав донецький "Шахтар".

Історія зустрічей

Команди грали зовсім недавно — 28 травня на "Стад-де-Франс" у фіналі минулої Ліги чемпіонів. Єдиний гол Вінісіуса Жуніора на 59-й хвилині приніс "Реалу" 14-й тріумф у Кубку європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів і при цьому іспанці вдруге здолали у вирішальному матчі "Ліверпуль".

Перед цим клуби також зустрічалися у фіналі — 26 травня 2018 року на київському НСК "Олімпійський". Тоді "Реал" Зінедіна Зідана переміг 3:1 і став першим клубом, який двічі завоював трофей три рази поспіль. Біля керма "Ліверпуля", як і зараз, стояв Юрген Клопп. Карім Бензема забив на 51-й хвилині, але всього через чотири хвилини Садьо Мане відновив рівність. Перемогу "Реалу" приніс дубль Гарета Бейла, який вийшов на заміну (64-а і 83-а хвилини). Валлієць особливо запам’ятався приголомшливим голом ударом у падінні через себе.

Продовжуючи тему фіналів, зазначимо, що 1981 року "Ліверпуль" обіграв "Реал" з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота команди Вуядіна Бошкова на паризькому "Парк-де-Пренсі" за дев’ять хвилин до кінця забив Алан Кеннеді.

У сезоні 2020/21 "Ліверпуль" та "Реал" зустрілися у чвертьфіналі. "Реал" виграв удома 3:1, після чого команди зіграли по нулях на "Енфілді". На "Сантьяго Бернабеу" у мадридців відзначилися Вінісіус Жуніор (27, 65) та Марко Асенсіо. Єдиний м’яч "Ліверпуля" забив Мохамед Салах (51).

До цього команди потрапили до однієї групи у Лізі чемпіонів-2014/15. "Реал" здобув дві перемоги, а Бензема забив три м’ячі: два в Ліверпулі, де мадридці виграли 3:0, і єдиний в Іспанії через два тижні.

"Ліверпуль" розгромив "Реал" із загальним рахунком 5:0 у 1/8 фіналу в сезоні 2008/09. У першому матчі в Іспанії команда Рафаеля Бенітеса здобула мінімальну перемогу, а на своєму полі забила чотири м’ячі без відповіді і завдала "Реалу" найбільшої поразки в Лізі чемпіонів.

Загалом "Реал" та "Ліверпуль" провели дев’ять матчів (усі у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів). У мадридців – п’ять перемог, у мерсисайдців – три. Різниця забитих та пропущених м’ячів — 11:8 на користь "Реала", пише УЄФА.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит цього матчу – англійський клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога "Ліверпуля" — 2,35, нічия — 3,60, перемога "Реала" — 3,00.

Коефіцієнт на прохід: "Ліверпуль" — 2.15, "Реал" — 1.75.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.