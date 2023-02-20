"Ливерпуль" - "Реал": онлайн матча Лиги чемпионов

Текстовая трансляция с видеоповторами голов

В Европе продолжаются матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник, 21 февраля на стадионе "Энфилд" состоится встреча команд, которые мы привыкли видеть в финале турнира.

Поединок "Ливерпуль" — "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

Путь в плей-офф

"Ливерпуль" вышел в плей-офф после того, как занял второе место в группе. По дополнительным показателям английский клуб уступил "Наполи".

"Реал" стал победителем группы, в которой играл донецкий "Шахтер".

История встреч

Команды играли совсем недавно — 28 мая на "Стад-де-Франс" в финале прошлой Лиги чемпионов. Единственный гол Винисиуса Жуниора на 59-й минуте принес "Реалу" 14-й триумф в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, и при этом испанцы второй раз одолели в решающем матче "Ливерпуль".

Перед этим клубы встречались тоже в финале — 26 мая 2018 года на киевском НСК "Олимпийский". Тогда "Реал" Зинедина Зидана победил 3:1 и стал первым клубом, дважды завоевавшим трофей по три раза подряд. У руля "Ливерпуля", как и сейчас, стоял Юрген Клопп. Карим Бензема забил на 51-й минуте, но всего четыре минуты спустя Садьо Мане восстановил равенство. Победу "Реалу" принес дубль вышедшего на замену Гарета Бейла (64-я и 83-я минуты). Валлиец особенно запомнился потрясающим голом ударом в падении через себя.

Продолжая тему финалов, отметим, что в 1981 году "Ливерпуль" обыграл "Реал" со счетом 1:0. Единственный гол в ворота команды Вуядина Бошкова на парижском "Парк-де-Пренс" за девять минут до конца забил Алан Кеннеди.

В сезоне 2020/21 "Ливерпуль" и "Реал" встретились в четвертьфинале. "Реал" выиграл дома 3:1, после чего команды сыграли по нулям на "Энфилде". На "Сантьяго Бернабеу" у мадридцев отличились Винисиус Жуниор (27, 65) и Марко Асенсио. Единственный мяч "Ливерпуля" забил Мохамед Салах (51).

До этого команды попали в одну группу в Лиге чемпионов-2014/15. "Реал" одержал две победы, а Бензема забил три мяча: два в Ливерпуле, где мадридцы выиграли 3:0, и единственный в Испании две недели спустя.

"Ливерпуль" разгромил "Реал" с общим счетом 5:0 в 1/8 финала в сезоне 2008/09. В первом матче в Испании команда Рафаэля Бенитеса одержала минимальную победу, а на своем поле забила четыре безответных мяча и нанесла "Реалу" самое крупное поражение в Лиге чемпионов.

Всего "Реал" и "Ливерпуль" провели девять матчей (все в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов). У мадридцев — пять побед, у мерсисайдцев — три. Разница забитых и пропущенных мячей — 11:8 в пользу "Реала", пишет УЕФА.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит этого матча английский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа "Ливерпуля" — 2,35, ничья — 3,60, победа "Реала" — 3,00.

Коэффициент на проход: "Ливерпуль" — 2.15, "Реал" — 1.75.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.