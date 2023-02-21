В клубе Лунина горе — умер почетный президент "Реала"

Амансио Амаро 14 лет играл за мадридский клуб

Во вторник, 21 февраля, мадридский "Реал" сыграет матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Ливерпуль" — "Реал". А накануне в испанском клубе случилось горе.

Легендарный в прошлом футболист и почетный президент мадридского "Реала" Амансио Амаро ушел из жизни в возрасте 83 лет. Ранее умер знаменитый хорватский тренер Мирослав Блажевич.

"Амансио запомнится всем болельщикам "Реала" и любителям футбола как один из величайших игроков этого вида спорта", — говорится в заявлении клуба.

Амансио Амаро играл за "Реал" с 1962 по 1976 год, с которым завоевал 9 титулов чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и Кубок чемпионов в 1966 году. За 14 сезонов в клубе он провел 471 игру и забил 155 голов.

За сборную Испании Амаро сыграл 42 матча и забил 11 голов, став в ее составе чемпионом Европы в 1964 году.

В октябре 2022 года Амансио Амаро сменил Пако Хенто на посту почетного президента "Реала".

Напомним, что в декабре скончался великий югославский и сербский футболист Синиша Михайлович. Также мы писали о смерти колумбийского игрока Андреса Баланты.