Умер легендарный тренер: он не пустил Украину на чемпионат мира

Мирослав Блажевич выиграл со сборной Хорватии "бронзу" ЧМ-1998

Уходят в вечность легенды футбола. Не так давно мир оплакивал Пеле. Теперь стало известно о смерти легендарного хорватского тренера Мирослава Блажевича.

Как сообщает в Twitter Федерация футбола Хорватии, 87-летний Блажевич умер в Загребе после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Будучи футболистом Блажевич не достиг высот, поэтому уже в 33 года переключился на тренерскую должность. Со "Сьоном" выиграл Кубок Швейцарии (1974), с "Динамо" Загреб стал чемпионом Югославии (1982) и выиграл Кубок Югославии (1983), с "Грассхопперсом" стал чемпионом Швейцарии (1984), потом снова были успехи с "Динамо" Загреб — победы в чемпионате Хорватии (1993 и 2003), завоевание Кубка Хорватии (1994), а также выигрыш Суперкубка Хорватии (2005) с "Хайдуком"

Но самого громкого успеха Мирослав Блажевич добился со сборной Хорватии. В отборе на ЧМ-1998 хорваты в стыковых матчах одолели Украину (2:0, 1:1). А уже на самом чемпионате мира завоевали бронзовые медали.

Напомним, что в декабре скончался великий югославский и сербский футболист Синиша Михайлович. Также мы писали о смерти колумбийского игрока Андреса Баланты.