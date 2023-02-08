Помер легендарний тренер: він не пустив Україну на чемпіонат світу

Мирослав Блажевич виграв зі збірною Хорватії "бронзу" ЧС-1998

Ідуть у вічність легенди футболу. Нещодавно світ оплакував Пеле. Наразі стало відомо про смерть легендарного хорватського тренера Мирослава Блажевича.

Як повідомляє у Twitter Федерація футболу Хорватії, 87-річний Блажевич помер у Загребі після тривалої боротьби з тяжкою хворобою.

Будучи футболістом Блажевич не досяг висот, тож уже у 33 роки переключився на тренерську посаду. Зі "Сьоном" виграв Кубок Швейцарії (1974), з "Динамо" Загреб став чемпіоном Югославії (1982) і виграв Кубок Югославії (1983), з "Грассхопперсом" став чемпіоном Швейцарії (1984), потім знову були успіхи з "Динамо" Загреб — перемоги у чемпіонаті Хорватії (1993 та 2003), завоювання Кубка Хорватії (1994), а також виграш Суперкубку Хорватії (2005) з "Хайдуком".

Але найгучнішого успіху Мирослав Блажевич досяг зі збірною Хорватії. У відборі на ЧС-1998 хорвати у стикових матчах здолали Україну (2:0, 1:1). А вже на чемпіонаті світу здобули бронзові медалі.

Нагадаємо, що в грудні помер великий югославський та сербський футболіст Сініша Михайлович. Також ми писали про смерть колумбійського гравця Андреса Баланти.