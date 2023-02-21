У клубі Луніна горе - помер почесний президент "Реала"

Амансіо Амаро 14 років грав за мадридський клуб

У вівторок, 21 лютого, мадридський "Реал" зіграє матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Ліверпуль" — "Реал". А напередодні в іспанському клубі сталося лихо.

Легендарний у минулому футболіст і почесний президент мадридського "Реала" Амансіо Амаро пішов із життя у віці 83 років. Раніше помер знаменитий хорватський тренер Мирослав Блажевич.

"Амансіо запам’ятається всім уболівальникам "Реала" та любителям футболу як один із найбільших гравців цього виду спорту", — йдеться в заяві клубу.

Амансіо Амаро грав за "Реал" з 1962 по 1976 рік, з яким завоював 9 титулів чемпіона Іспанії, 3 Кубки Іспанії та Кубок чемпіонів у 1966 році. За 14 сезонів у клубі він провів 471 гру та забив 155 голів.

За збірну Іспанії Амаро зіграв 42 матчі та забив 11 голів, ставши в її складі чемпіоном Європи у 1964 році.

У жовтні 2022 року Амансіо Амаро змінив Пако Хенто на посаді почесного президента "Реала".

Нагадаємо, що в грудні помер великий югославський та сербський футболіст Сініша Михайлович. Також ми писали про смерть колумбійського гравця Андреса Баланти.