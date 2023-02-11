Лунін у свій день народження виграв Клубний чемпіонат світу: відеоогляд матчу "Реал" — "Аль-Хіляль"

Український воротар відіграв весь матч у свій день народження

У суботу, 11 лютого, у Рабаті (Марокко) відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу-2023 між іспанським "Реалом" та "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії.

Зустріч на стадіоні "Принц Мулай Абделлах" завершилася переконливою перемогою "Реала" з рахунком 5:3. Про це повідомляє пресслужба Вершкових у Twitter.

"Реал" на класі здолав представника Саудівської Аравії, правда близькосхідний клуб часом огризався і зумів забити найкращій європейській команді минулого сезону три голи. За іспанців забивали Вінісіус Жуніор (дубль), Карім Бензема, Федеріко Вальверде (дубль). За номінальних гостей відзначилися Мусса Марега та Лусіано В’єтто. Таким чином, "Реал" вп’яте в історії виграв КЧС.

Додамо, весь матч у складі "Реала" відіграв український воротар Андрій Лунін. Кіпер, якому 11 лютого виповнилося 24 роки, пропустив три голи з трьох ударів у рамку своїх воріт. Щоправда, усі голи "Аль-Хіляль" забив із вбивчих позицій.

Повний відеоогляд зустрічі:

Раніше повідомлялося, що "Реал" у півфіналі КЧС-2023 пройшов єгипетський "Аль-Ахлі" (4:1).

Нагадаємо, Лунін не хоче бути "вічним змінником" Тібо Куртуа у команді, а тому українець може залишити "Реал" за підсумками сезону 2022/23. Дружина воротаря вже обрала йому новий клуб.