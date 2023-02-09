Лунін виводить "Реал" у фінал клубного ЧС: відео історичного матчу

Іспанський клуб впевнено обіграв єгипетський "Аль-Ахлі"

На клубному чемпіонаті світу з футболу визначився другий фіналіст. Прогнозовано ним став мадридський "Реал".

Іспанці без особливих зусиль впоралися з найкращою командою Африки — єгипетським "Аль-Ахлі".

За "Реал" весь матч відіграв український голкіпер Андрій Лунін. Наш воротар зробив кілька сейвів, а гол пропустив із пенальті.

"Реал" — "Аль-Ахлі" — 4:1 (Вінісіус Жуніор, 42, Вальверде, 46, Родріго, 90+2, Аррібас, 90+8 — Маалул, 65, пен.)

Огляд матчу "Реал" — "Аль-Ахлі"

Тепер у фіналі клубного чемпіонату світу 11 лютого "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про зміни формату проведення клубного чемпіонату світу з футболу. Вони набудуть чинності з 2025 року.

Нагадаємо, ще один український легіонер став героєм матчу 1/8 фіналу Кубка Франції. Руслан Маліновський приніс перемогу "Марселю" у поєдинку проти "Парі Сен-Жермен". Українець забив переможний гол у матчі.

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійнявся з російським футболістом у матчі чемпіонату Франції. Пізніше українець розкаявся за дану помилку.