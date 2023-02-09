Лунин выводит "Реал" у финал клубного ЧМ: видео исторического матча

Испанский клуб уверенно обыграл египетский "Аль-Ахли"

На клубном чемпионате мира по футболу определился второй финалист. Прогнозируемо им стал мадридский "Реал".

Испанцы без особого труда справились с лучшей командой Африки — египетским "Аль-Ахли".

За "Реал" весь матч отыграл украинский голкипер Андрей Лунин. Наш вратарь сделал несколько сейвов, а гол пропустил с пенальти.

"Реал" — "Аль-Ахли" — 4:1 (Винисиус Жуниор, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8 — Маалул, 65, пен.)

Обзор матча "Реал" — "Аль-Ахли"

Теперь в финале клубного чемпионата мира 11 февраля "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменениях формата проведения клубного чемпионата мира по футболу. Они вступят в силу с 2025 года.

Напомним, что еще один украинский легионер стал героем матча 1/8 финала Кубка Франции. Руслан Малиновский принес победу "Марселю" в поединке против "Пари Сен-Жермен". Украинец забил победный гол в матче.

Ранее сообщалось, что Малиновский обнялся с российским футболистом в матче чемпионата Франции. Позднее украинец раскаялся за данную оплошность.