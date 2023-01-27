Дружина обрала Луніну новий клуб: українець залишить "Реал"

Воротар готовий на правах оренди грати за "Ов’єдо"

Андрій Лунін, схоже, незабаром покине "Реал". Нещодавно дружина українця розлютила мадридських фанатів своїм постом у соцмережах. А зараз Анастасія більш ніж прозоро натякнула, куди піде її чоловік.

У сторіс Instagram Анастасія Луніна виставила фото із символікою "Ов’єдо".

Це фото було в старій дружині Луніна

23-річний Лунін виступав за "Ов’єдо" у другій половині сезону 2019/20. Тоді українець провів 20 матчів у Сегунді, у яких пропустив 20 голів, а у шести поєдинках відіграв "на нуль".

"Ов’єдо" на даний момент посідає 14-е місце у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Чому Лунін хоче перейти до безнадійного клубу? Можемо припустити, що воротар іде туди, де швидко адаптується до команди, за яку вже грав. Іспанські ЗМІ пишуть, що на переїзді до цього міста наполягає дружина футболіста. Мовляв, їй дуже сподобався Ов’єдо під час першого вояжу чоловіка. Ну і ще, "Ов’єдо" готовий дати Луніну залізне місце в основному складі, а влітку підписати повноцінний контракт з українським воротарем. При цьому "Реал" не проти надати Луніну статус вільного агента.

Раніше ми писали, що Андрій Лунін входить до десятки найпопулярніших українських спортсменів у Instagram. Крім того, були розмови, що "Реал" хоче замість Луніна запросити воротаря збірної Марокко.