Жена выбрала Лунину новый клуб: украинец покинет "Реал"

Вратарь готов на правах аренды играть за "Овьедо"

Андрей Лунин, похоже, скоро покинет "Реал". Не так давно жена украинца взбесила мадридских фанатов своим постом в соцсетях. А сейчас Анастасия более чем прозрачно намекнула, куда уйдет ее муж.

В сторис Instagram Анастасия Лунина выставила фото с символикой "Овьедо".

Это фото было в сторис жены Лунина

23-летний Лунин выступал за "Овьедо" во второй половине сезона 2019/20. Тогда украинец провел 20 матчей в Сегунде, в которых пропустил 20 голов, а в шести поединках отыграл "на ноль".

"Овьедо" на данный момент занимает 14-е место во втором дивизионе чемпионата Испании.

Почему Лунин хочет перейти в безнадежный клуб? Можем предположить, что вратарь идет туда, где быстро адаптируется в команде, за которую уже играл. Испанские СМИ пишут, что на переезде в этот город настаивает жена футболиста. Мол, ей очень понравился Овьедо во время первого вояжа мужа. Ну и еще, "Овьедо" готов дать Лунину железное место в основном составе, а летом подписать полноценный контракт с украинским вратарем. При этом, "Реал" не против предоставить Лунину статус свободного агента.

Ранее мы писали, что Андрей Лунин входит в десятку самых популярных украинских спортсменов в Instagram. Кроме того, были разговоры, что "Реал" хочет вместо Лунина пригласить вратаря сборной Марокко.