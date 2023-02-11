Лунин в свой день рождения выиграл Клубный чемпионат мира: видеообзор матча "Реал" - "Аль-Хиляль"

Украинский вратарь отыграл весь матч в своей день рождения

В субботу, 11 февраля, в Рабате (Марокко) состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу-2023 между испанским "Реалом" и "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии.

Встреча, проходившая на стадионе "Принц Мулай Абделлах", завершилась убедительной победой "Реала" со счетом 5:3. Об этом сообщает пресс-служба Сливочных в Twitter.

"Реал" на классе одолел представителя Саудовской Аравии, правда ближневосточный клуб порой огрызался и сумел забить лучшей европейской команде прошлого сезона три гола. За испанцев забивали Винисиус Жуниор (дубль), Карим Бензема, Федерико Вальверде (дубль). За номинальных гостей отличились Мусса Марега и Лусиано Вьетто. Таким образом, "Реал" в пятый раз в истории выиграл КЧМ.

Добавим, весь матч в составе "Реала" отыграл украинский вратарь Андрей Лунин. Кипер, которому 11 февраля исполнилось 24 года, пропустил три гола из трех ударов в створ своих ворот. Правда, все голы "Аль-Хиляль" забил из убойных позиций.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Как Лунин пропускал голы:

Ранее сообщалось, что "Реал" в полуфинале КЧМ-2023 прошел египетский "Аль-Ахли" (4:1).

Напомним, Лунин не хочет быть "вечным сменщиком" Тибо Куртуа в команде, а потому украинец может покинуть "Реал" по итогам сезона 2022/23. Супруга вратаря уже выбрала ему новый клуб.