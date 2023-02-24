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Кто попадется "Шахтеру": онлайн жеребьевки Лиги Европы

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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ФК Шахтер Новость обновлена 24 февраля 2023, 09:40

"Горняки" узнают соперника по 1/8 финала

Донецкий "Шахтер" прошел французский "Ренн" в стыковых матчах Лиги Европы. "Горняки" выиграли в серии пенальти.

Теперь 24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

На этой стадии победители групп Лиги Европы сыграют с победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Сеяные команды

  • "Сен-Жилуаз" (Бельгия)
  • "Арсенал" (Англия)
  • "Фрайбург" (Германия)
  • "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды)
  • "Бетис" (Испания)
  • "Реал Сосьедад" (Испания)
  • "Фенербахче" (Турция)

Несеяные команды

  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Байер" (Германия)
  • "Унион Берлин" (Германия)
  • "Ювентус" (Италия)
  • "Рома" (Италия)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Севилья" (Испания)
  • "Шахтер" (Украина)

Победители групп Лиги Европы ответные матчи проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Напомним, "Ренн" в игре с "Шахтером" сделал благородный поступок. Французский клуб провел акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть страну из-за полномасштабного вторжения рф.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы