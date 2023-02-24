Кто попадется "Шахтеру": онлайн жеребьевки Лиги Европы

"Горняки" узнают соперника по 1/8 финала

Донецкий "Шахтер" прошел французский "Ренн" в стыковых матчах Лиги Европы. "Горняки" выиграли в серии пенальти.

Теперь 24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

На этой стадии победители групп Лиги Европы сыграют с победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Сеяные команды

"Сен-Жилуаз" (Бельгия)

"Арсенал" (Англия)

"Фрайбург" (Германия)

"Ференцварош" (Венгрия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Бетис" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Фенербахче" (Турция)

Несеяные команды

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Байер" (Германия)

"Унион Берлин" (Германия)

"Ювентус" (Италия)

"Рома" (Италия)

"Спортинг" (Португалия)

"Севилья" (Испания)

"Шахтер" (Украина)

Победители групп Лиги Европы ответные матчи проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Напомним, "Ренн" в игре с "Шахтером" сделал благородный поступок. Французский клуб провел акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть страну из-за полномасштабного вторжения рф.