Кто попадется "Шахтеру": онлайн жеребьевки Лиги Европы
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"Горняки" узнают соперника по 1/8 финала
Донецкий "Шахтер" прошел французский "Ренн" в стыковых матчах Лиги Европы. "Горняки" выиграли в серии пенальти.
Теперь 24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
На этой стадии победители групп Лиги Европы сыграют с победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.
Сеяные команды
- "Сен-Жилуаз" (Бельгия)
- "Арсенал" (Англия)
- "Фрайбург" (Германия)
- "Ференцварош" (Венгрия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Бетис" (Испания)
- "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Фенербахче" (Турция)
Несеяные команды
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Байер" (Германия)
- "Унион Берлин" (Германия)
- "Ювентус" (Италия)
- "Рома" (Италия)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Севилья" (Испания)
- "Шахтер" (Украина)
Победители групп Лиги Европы ответные матчи проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.
Напомним, "Ренн" в игре с "Шахтером" сделал благородный поступок. Французский клуб провел акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть страну из-за полномасштабного вторжения рф.