Хто випаде "Шахтарю": онлайн жеребкування Ліги Європи
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"Гірники" дізнаються суперника у 1/8 фіналу
Донецький "Шахтар" пройшов французький "Ренн" у стикових матчах Ліги Європи. "Гірники" виграли у серії пенальті.
Тепер 24 лютого о 13:00 у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
На цій стадії переможці груп Ліги Європи зіграють із переможцями стикових матчів. Клуби з однієї асоціації не можуть грати один проти одного.
Сіяні команди
- "Сен-Жилуаз" (Бельгія)
- "Арсенал" (Англія)
- "Фрайбург" (Німеччина)
- "Ференцварош" (Угорщина)
- "Феєноорд" (Нідерланди)
- "Бетіс" (Іспанія)
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
- "Фенербахче" (Туреччина)
Несіяні команди
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Байєр" (Німеччина)
- "Уніон Берлін" (Німеччина)
- "Ювентус" (Італія)
- "Рома" (Італія)
- "Спортінг" (Португалія)
- "Севілья" (Іспанія)
- "Шахтар" (Україна)
Переможці груп Ліги Європи матчі-відповіді проведуть вдома. Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 9 та 16 березня.
Нагадаємо, "Ренн" у грі з "Шахтарем" зробив шляхетний вчинок. Французький клуб провів акцію на підтримку українців, змушених залишити країну через повномасштабне вторгнення росії.