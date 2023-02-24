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Хто випаде "Шахтарю": онлайн жеребкування Ліги Європи

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
ФК Шахтар Новина оновлена 24 лютого 2023, 09:40

"Гірники" дізнаються суперника у 1/8 фіналу

Донецький "Шахтар" пройшов французький "Ренн" у стикових матчах Ліги Європи. "Гірники" виграли у серії пенальті.

Тепер 24 лютого о 13:00 у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

На цій стадії переможці груп Ліги Європи зіграють із переможцями стикових матчів. Клуби з однієї асоціації не можуть грати один проти одного.

Сіяні команди

  • "Сен-Жилуаз" (Бельгія)
  • "Арсенал" (Англія)
  • "Фрайбург" (Німеччина)
  • "Ференцварош" (Угорщина)
  • "Феєноорд" (Нідерланди)
  • "Бетіс" (Іспанія)
  • "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
  • "Фенербахче" (Туреччина)

Несіяні команди

  • "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "Байєр" (Німеччина)
  • "Уніон Берлін" (Німеччина)
  • "Ювентус" (Італія)
  • "Рома" (Італія)
  • "Спортінг" (Португалія)
  • "Севілья" (Іспанія)
  • "Шахтар" (Україна)

Переможці груп Ліги Європи матчі-відповіді проведуть вдома. Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 9 та 16 березня.

Нагадаємо, "Ренн" у грі з "Шахтарем" зробив шляхетний вчинок. Французький клуб провів акцію на підтримку українців, змушених залишити країну через повномасштабне вторгнення росії.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи