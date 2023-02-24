Хто випаде "Шахтарю": онлайн жеребкування Ліги Європи

"Гірники" дізнаються суперника у 1/8 фіналу

Донецький "Шахтар" пройшов французький "Ренн" у стикових матчах Ліги Європи. "Гірники" виграли у серії пенальті.

Тепер 24 лютого о 13:00 у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

На цій стадії переможці груп Ліги Європи зіграють із переможцями стикових матчів. Клуби з однієї асоціації не можуть грати один проти одного.

Сіяні команди

"Сен-Жилуаз" (Бельгія)

"Арсенал" (Англія)

"Фрайбург" (Німеччина)

"Ференцварош" (Угорщина)

"Феєноорд" (Нідерланди)

"Бетіс" (Іспанія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Фенербахче" (Туреччина)

Несіяні команди

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Байєр" (Німеччина)

"Уніон Берлін" (Німеччина)

"Ювентус" (Італія)

"Рома" (Італія)

"Спортінг" (Португалія)

"Севілья" (Іспанія)

"Шахтар" (Україна)

Переможці груп Ліги Європи матчі-відповіді проведуть вдома. Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 9 та 16 березня.

Нагадаємо, "Ренн" у грі з "Шахтарем" зробив шляхетний вчинок. Французький клуб провів акцію на підтримку українців, змушених залишити країну через повномасштабне вторгнення росії.