"Інгулець" знищив "Динамо" у Києві: гучна сенсація в УПЛ (відео)

Гості забили два голи у першому таймі

Початок другого кола чемпіонату України з футболу вийшов несподіваним. Один із претендентів на золоті медалі програв команді, яка бореться за виживання. "Динамо" поступилося "Інгульцю".

Гості зіграли грамотно, компактно, дисципліновано та повністю використали свої шанси. У першому таймі "Інгулець" у двох контратаках забив свої голи.

А що "Динамо"? Багато суєти, неточних ударів, штанга після "пострілу" Гармаша.

"Динамо" — "Інгулець" — 0:2

Голи: Козак (12), Одарюк (43)

"Динамо": Нещерет, Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак (Вівчаренко, 46), Сидорчук, Шепелєв (Беніто, 86), Волошин (Царенко, 46), Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46), Ванат (Лонвейк, 70) .

"Інгулець": Паламарчук, Нагієв (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковальов, Ченбай, Смоляков, Одарюк (Козиренка, 75), Клименко, Кухарук, Козак, Сітало (Марусич, 87).

Статистика зустрічі

Турнірна таблиця

Раніше "Динамо" змусило свого суперника прибрати зі складу росіянина. Нагадаємо також, що футболіст збірної України Сергій Кривцов забив перший гол у МЛС.