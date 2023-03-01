Чемпіонат України з футболу, 16 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Великий український футбол повертається
Чемпіонат України з футболу сезону 2022/23 прокидається після зимової сплячки, зокрема, донецький "Шахтар" встиг провести перенесений матч першого кола з "Минаєм" (4:1). 16-й тур Української прем’єр-ліги розпочнеться 3 березня та завершиться 6 березня.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати матчів 16-го туру чемпіонату України. Лідер першості "Дніпро-1" проведе поєдинок із "Олександрією".
16-й тур УПЛ 2022/23
3 березня (п’ятниця)
- "Кривбас" – "Колос" 13:00 — Setanta
4 березня (субота)
- ФК "Олександрія" – "Дніпро-1" 12:00 — Setanta
- "Динамо" – "Інгулець" 14:00 — 2+2
- "Верес" – "Чорноморець" 14:00 — Setanta
5 березня (неділя)
- "Ворскла" – "Зоря" 13:00 — Setanta
- "Металіст" – "Рух" 13:00
- "Металіст 1925" – "Шахтар" 14:00 — Setanta
6 березня (понеділок)
- ФК "Львів" – ФК "Минай" 13:00 — Setanta
Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України Сергій Кривцов забив перший гол у МЛС.
Нагадаємо, гравець "Шахтаря" Манон Соломон, який нині виступає на правах оренди за "Фулгем", забив чотири голи поспіль в Англії.