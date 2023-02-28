Помилка Трубіна та супергол Сікана: "Шахтар" розім’явся над "Минаєм" в УПЛ (відео)

Гірники відновили сезон на внутрішній арені

У вівторок, 28 лютого, донецький "Шахтар", який успішно подолав стиковий раунд Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23, провів свій перший матч у чемпіонаті України 2022/23 у 2023 році.

Матч "Минай" — "Шахтар" відбувся у Львові на "Львів-Арені" і завершився розгромною перемогою Гірників з рахунком 4:1. Про це повідомляє пресслужба Української прем’єр-ліги (УПЛ) в Instagram.

За донеччан голами відзначилися Тарас Степаненко, Данило Сікан (дубль) та Георгій Судаков. Особливо красивим вийшов другий гол Сікана, який відправив м’яч у сітку воріт закарпатців ударом з-за меж штрафного майданчика. За "Минай" взяттям воріт відзначився Назарій Воробчак. З ударом півзахисника "господарів" не впорався зірковий воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін, який припустився помилки на лінії.

Відеоогляд матчу "Минай" — "Шахтар":

Нагадаємо, у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Наступним суперником "Шахтаря" в Європі буде нідерландський "Феєнорд".

Раніше повідомлялося, що Гірники зуміли пройти "Ренн" у ЛЄ завдяки хитрощам Трубіна.