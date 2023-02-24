"Шахтар" проти голландського гранда! Нам випав жорсткий суперник у ЛЄ

Гірники проявили характер, щоб потрапити до 1/8 фіналу єврокубка

У п’ятницю, 24 лютого, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. Напередодні донецький "Шахтар" пробився на цю стадію турніру, вибивши у серії пенальті французький "Ренн".

За підсумками заходу "Шахтарю" у суперники дістався нідерландський "Феєнорд". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів, розбиті на "сіяних" та "несіяних". Таким чином, переможці груп зіграють проти переможців стикових матчів.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

"Уніон" (Німеччина) — "Юніон" (Бельгія)

"Севілья" (Іспанія) — "Фенербахче" (Туреччина)

"Ювентус" (Італія) — "Фрайбург" (Німеччина)

"Баєр" (Німеччина) — "Ференцварош" (Угорщина)

"Спортінг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Бетіс" (Іспанія)

"Рома" (Італія) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Шахтар" (Україна) — "Феєнорд" (Нідерланди)

Переможці груп (сіяні)

"Арсенал" (Англія)

"Бетіс" (Іспанія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Феєнорд" (Нідерланди)

"Фенербахче" (Туреччина)

"Ференцварош" (Угорщина)

"Фрайбург" (Німеччина)

"Юніон" (Бельгія)

8 переможців стикових матчів (несіяні)

"Баєр" (Німеччина)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Рома"﻿(Італія)

"Севілья" (Іспанія)

"Спортінг" (Португалія)

"Уніон" (Німеччина)

"Шахтар" (Україна)

"Ювентус" (Італія)

Згідно з правилами, команди з однієї асоціації не могли потрапити одна на одну. Крім того, сіяні команди матч-відповідь 1/8 фіналу проведуть на своєму полі. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9 та 16 березня. Жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу ЛЄ відбудеться 17 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв про благородний вчинок "Ренна" напередодні матчу-відповіді з "Шахтарем".

Нагадаємо, "Шахтар" придбав чемпіона світу у зимове трансферне вікно.