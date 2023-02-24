"Шахтар" проти голландського гранда! Нам випав жорсткий суперник у ЛЄ
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Гірники проявили характер, щоб потрапити до 1/8 фіналу єврокубка
У п’ятницю, 24 лютого, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. Напередодні донецький "Шахтар" пробився на цю стадію турніру, вибивши у серії пенальті французький "Ренн".
За підсумками заходу "Шахтарю" у суперники дістався нідерландський "Феєнорд". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У жеребкуванні взяли участь 16 клубів, розбиті на "сіяних" та "несіяних". Таким чином, переможці груп зіграють проти переможців стикових матчів.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
"Уніон" (Німеччина) — "Юніон" (Бельгія)
"Севілья" (Іспанія) — "Фенербахче" (Туреччина)
"Ювентус" (Італія) — "Фрайбург" (Німеччина)
"Баєр" (Німеччина) — "Ференцварош" (Угорщина)
"Спортінг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія)
"Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Бетіс" (Іспанія)
"Рома" (Італія) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
"Шахтар" (Україна) — "Феєнорд" (Нідерланди)
Переможці груп (сіяні)
- "Арсенал" (Англія)
- "Бетіс" (Іспанія)
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
- "Феєнорд" (Нідерланди)
- "Фенербахче" (Туреччина)
- "Ференцварош" (Угорщина)
- "Фрайбург" (Німеччина)
- "Юніон" (Бельгія)
8 переможців стикових матчів (несіяні)
- "Баєр" (Німеччина)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Рома"(Італія)
- "Севілья" (Іспанія)
- "Спортінг" (Португалія)
- "Уніон" (Німеччина)
- "Шахтар" (Україна)
- "Ювентус" (Італія)
Згідно з правилами, команди з однієї асоціації не могли потрапити одна на одну. Крім того, сіяні команди матч-відповідь 1/8 фіналу проведуть на своєму полі. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9 та 16 березня. Жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу ЛЄ відбудеться 17 березня.
Раніше "Телеграф" повідомляв про благородний вчинок "Ренна" напередодні матчу-відповіді з "Шахтарем".
Нагадаємо, "Шахтар" придбав чемпіона світу у зимове трансферне вікно.