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"Шахтар" проти голландського гранда! Нам випав жорсткий суперник у ЛЄ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Шахтар" святкує вихід до 1/8 фіналу ЛЄ Новина оновлена 24 лютого 2023, 13:25
"Шахтар" святкує вихід до 1/8 фіналу ЛЄ. Фото ФК Шахтар

Гірники проявили характер, щоб потрапити до 1/8 фіналу єврокубка

У п’ятницю, 24 лютого, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. Напередодні донецький "Шахтар" пробився на цю стадію турніру, вибивши у серії пенальті французький "Ренн".

За підсумками заходу "Шахтарю" у суперники дістався нідерландський "Феєнорд". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів, розбиті на "сіяних" та "несіяних". Таким чином, переможці груп зіграють проти переможців стикових матчів.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

"Уніон" (Німеччина) — "Юніон" (Бельгія)

"Севілья" (Іспанія) — "Фенербахче" (Туреччина)

"Ювентус" (Італія) — "Фрайбург" (Німеччина)

"Баєр" (Німеччина) — "Ференцварош" (Угорщина)

"Спортінг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Бетіс" (Іспанія)

"Рома" (Італія) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Шахтар" (Україна) — "Феєнорд" (Нідерланди)

Переможці груп (сіяні)

  • "Арсенал" (Англія)
  • "Бетіс" (Іспанія)
  • "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
  • "Феєнорд" (Нідерланди)
  • "Фенербахче" (Туреччина)
  • "Ференцварош" (Угорщина)
  • "Фрайбург" (Німеччина)
  • "Юніон" (Бельгія)

8 переможців стикових матчів (несіяні)

  • "Баєр" (Німеччина)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "Рома"﻿(Італія)
  • "Севілья" (Іспанія)
  • "Спортінг" (Португалія)
  • "Уніон" (Німеччина)
  • "Шахтар" (Україна)
  • "Ювентус" (Італія)

Згідно з правилами, команди з однієї асоціації не могли потрапити одна на одну. Крім того, сіяні команди матч-відповідь 1/8 фіналу проведуть на своєму полі. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9 та 16 березня. Жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу ЛЄ відбудеться 17 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв про благородний вчинок "Ренна" напередодні матчу-відповіді з "Шахтарем".

Нагадаємо, "Шахтар" придбав чемпіона світу у зимове трансферне вікно.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи