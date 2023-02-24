"Шахтер" против голландского гранда! Нам выпал жесткий соперник в ЛЕ

Горняки проявили характер, чтобы попасть в 1/8 финала еврокубка

В пятницу, 24 февраля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. Накануне донецкий "Шахтер" пробился на эту стадию турнира, выбив в серии пенальти французский "Ренн".

По итогам мероприятия "Шахтеру" в соперники достался нидерландский "Фейеноорд". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов, разбитые на "сеяных" и "несеяных". Таким образом, победители групп сыграют против победителей стыковых матчей.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

"Унион" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)

"Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция)

"Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия)

"Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия)

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Бетис" (Испания)

"Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания)

"Шахтер" (Украина) — "Фейеноорд" (Нидерланды)

Победители групп (сеяные)

"Арсенал" (Англия)

"Бетис" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Фенербахче" (Турция)

"Ференцварош" (Венгрия)

"Фрайбург" (Германия)

"Юнион" (Бельгия)

8 победителей стыковых матчей (несеяные)

"Байер" (Германия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Рома"﻿(Италия)

"Севилья" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Унион" (Германия)

"Шахтер" (Украина)

"Ювентус" (Италия)

Согласно правилам, команды из одной ассоциации не могли попасть друг на друга. Кроме того, Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своем поле. Матчи этой стадии турнира пройдут 9 и 16 марта. Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала ЛЕ состоится 17 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал о благородном поступке "Ренна" накануне ответного матча с "Шахтером".

Напомним, "Шахтер" приобрел чемпиона мира в зимнее трансферное окно.