"Шахтер" против голландского гранда! Нам выпал жесткий соперник в ЛЕ
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Горняки проявили характер, чтобы попасть в 1/8 финала еврокубка
В пятницу, 24 февраля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. Накануне донецкий "Шахтер" пробился на эту стадию турнира, выбив в серии пенальти французский "Ренн".
По итогам мероприятия "Шахтеру" в соперники достался нидерландский "Фейеноорд". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В жеребьевке приняли участие 16 клубов, разбитые на "сеяных" и "несеяных". Таким образом, победители групп сыграют против победителей стыковых матчей.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
"Унион" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)
"Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция)
"Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия)
"Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия)
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Бетис" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания)
"Шахтер" (Украина) — "Фейеноорд" (Нидерланды)
Победители групп (сеяные)
- "Арсенал" (Англия)
- "Бетис" (Испания)
- "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Фенербахче" (Турция)
- "Ференцварош" (Венгрия)
- "Фрайбург" (Германия)
- "Юнион" (Бельгия)
8 победителей стыковых матчей (несеяные)
- "Байер" (Германия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Рома"(Италия)
- "Севилья" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Унион" (Германия)
- "Шахтер" (Украина)
- "Ювентус" (Италия)
Согласно правилам, команды из одной ассоциации не могли попасть друг на друга. Кроме того, Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своем поле. Матчи этой стадии турнира пройдут 9 и 16 марта. Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала ЛЕ состоится 17 марта.
Ранее "Телеграф" сообщал о благородном поступке "Ренна" накануне ответного матча с "Шахтером".
Напомним, "Шахтер" приобрел чемпиона мира в зимнее трансферное окно.