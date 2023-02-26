Ідеальний дебют: футболіст збірної України забив у першому матчі за клуб Бекхема (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українець став найкращим гравцем матчу
У ніч на неділю, 26 лютого, за океаном стартував футбольний чемпіонат МЛС, куди нещодавно вирушив гравець збірної України Сергій Кривцов.
Кривцов у своєму дебютному офіційному матчі за ФК "Інтер" (Маямі), яким володіє Девід Бекхем, приніс своїй команді перемогу над "Монреалем" (2:0). Українець навіть став найкращим гравцем матчу, передає пресслужба "Інтера" у Twitter.
На 41-й хвилині матчу після подачі з кутового Сергій, який був на дальній штанзі, замкнув скидку партнера. У другому таймі "Інтер" (Маямі) подвоїв перевагу.
"Я дуже щасливий. Я навіть мріяти не міг про це", — заявив після гри Кривцов.
Відео переможного гола Сергія Кривцова у матчі "Інтер" (Маямі) — "Монреаль":
Нагадаємо, трансфер Кривцова до американського клубу породив хвилю невдоволення українців у соцмережах. Деякі українці розкритикували систему, яка забороняє чоловікам призовного віку залишати країну під час дії воєнного стану та при цьому дозволяє це робити спортсменам. Додамо, що Кривцов залишив країну у статусі багатодітного батька.
Нагадаємо, "Шахтар" пройшов "Ренн" у Лізі Європи завдяки хитрощам воротаря Анатолія Трубіна.