Ідеальний дебют: футболіст збірної України забив у першому матчі за клуб Бекхема (відео)

Українець став найкращим гравцем матчу

У ніч на неділю, 26 лютого, за океаном стартував футбольний чемпіонат МЛС, куди нещодавно вирушив гравець збірної України Сергій Кривцов.

Кривцов у своєму дебютному офіційному матчі за ФК "Інтер" (Маямі), яким володіє Девід Бекхем, приніс своїй команді перемогу над "Монреалем" (2:0). Українець навіть став найкращим гравцем матчу, передає пресслужба "Інтера" у Twitter.

На 41-й хвилині матчу після подачі з кутового Сергій, який був на дальній штанзі, замкнув скидку партнера. У другому таймі "Інтер" (Маямі) подвоїв перевагу.

"Я дуже щасливий. Я навіть мріяти не міг про це", — заявив після гри Кривцов.

Відео переможного гола Сергія Кривцова у матчі "Інтер" (Маямі) — "Монреаль":

Нагадаємо, трансфер Кривцова до американського клубу породив хвилю невдоволення українців у соцмережах. Деякі українці розкритикували систему, яка забороняє чоловікам призовного віку залишати країну під час дії воєнного стану та при цьому дозволяє це робити спортсменам. Додамо, що Кривцов залишив країну у статусі багатодітного батька.

Нагадаємо, "Шахтар" пройшов "Ренн" у Лізі Європи завдяки хитрощам воротаря Анатолія Трубіна.