У Японії футболіст забив найбезглуздіший автогол року (відео)

Гравець віддав передачу прямо у свої ворота

У п’ятницю, 24 лютого, у Японії футболіст забив незвичайний автогол, безглуздість якого буде складно переплюнути у майбутньому. Цього ж дня український футболіст оформив взяття воріт гарматним ударом зі своєї половини поля.

У поєдинку 2-го туру J-Ліги (вищий дивізіон чемпіонату Японії) "Сьонан Бельмаре" — "Йокогама" захисник гостей Такуя Вада забив дивний гол у свої ворота. Відповідне відео доступне на YouTube-канале J.LEAGUE International.

За рахунку 1:1 на 23-й хвилині матчу 32-річний Такуя хотів перевести м’яч з одного флангу захисту на інший, проте після його удару м’яч полетів у порожні ворота. Перед голом воротар "Йокогами" пішов із рамки воріт, щоб отримати передачу від партнера. До речі, гості зуміли врятуватися, забивши на 83-й хвилині – 2:2.

Відеоогляд матчу "Сьонан Бельмаре" — "Йокогама":

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Нагадаємо, в Італії футболіст забив найбезглуздіший гол в історії гри.