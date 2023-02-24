В Японии футболист забил самый нелепый автогол года (видео)

Игрок отдал передачу прямо в свои ворота

В пятницу, 24 февраля, в Японии футболист забил необычный автогол, нелепость которого будет сложно переплюнуть в будущем. В этот же день украинский футболист оформил взятие ворот пушечным ударом со своей половины поля.

В поединке 2-го тура J-Лиги (высший дивизион чемпионата Японии) "Сенан Бельмаре" — "Иокогама" защитник гостей Такуя Вада забил странный гол в свои ворота. Соответсвующее видео доступно на YouTube-канале J.LEAGUE International.

При счете 1:1 на 23-й минуте матча 32-летний Такуя хотел перевести мяч с одного фланга защиты на другой, однако после его удара мяч полетел прямо в пустые ворота. Перед голом вратарь "Иокогамы" ушел из рамки ворот, чтобы получить передачу от партнера. К слову, гости сумели спастись, забив на 83-й минуте — 2:2.

Видеообзор матча "Сенан Бельмаре" — "Иокогама":

Ранее "Телеграф" рассказывал о маленькой хитрости вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина, благодаря которой "Шахтер" прошел "Ренн" в стыковом раунде Лиги Европы.

Напомним, в Италии футболист забил самый нелепый гол в истории игры.