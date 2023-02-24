"Шахтер" прошел "Ренн" в Лиге Европы благодаря бутылке (фото)

Горняки раскрыли секрет победы над французами

Донецкий "Шахтер" лишь благодаря удачной серии пенальти прошел французский "Ренн" в стыковом раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

Выход в 1/8 финала ЛЕ подарил Горнякам вратарь Анатолий Трубин, который отбил три удара в серии 11-метровых. При этом голкипер использовал одну хитрость, передает пресс-служба дончан в Instagram.

"Шахтер" опубликовал фото бутылки Трубина, на которой сверху была наклеена подробная инструкция, куда пробивают футболисты "Ренна" чаще всего. Наш страж ворот выполнил домашнюю работу и отбил три удара в серии пенальти. Таким образом, Горняки продолжают свою еврокубковую кампанию в текущем сезоне.

"Маленький секрет. В футболе не бывает мелочей. Бутылка Анатолия Трубина, которая помогла в победной серии пенальти", — гласит сообщение "Шахтера".

Отметим, на следующий день после игры состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам процедуры украинскому клубу достался в соперники нидерландский "Фейеноорд".

Кроме того, 24 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.